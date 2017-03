Exigen unidades para realizar tareas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 160 empleados del departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento se manifestaron afuera de la dependencia desde las 7:00 horas de ayer por la falta de unidades para realizar las faenas de limpieza en las calles.



El secretario general del Sindicato del Ayuntamiento, Salvador Díaz Olguín, señaló que actualmente en dicha área sólo se cuenta con dos carros, lo cual ha dificultado el aseo de las plazas públicas y sus calles.



"El Ayuntamiento rentaba dos camionetas van con placas vencidas, un tonelada y otro carro, los cuales no son aptos para realizar el trabajo ya que es necesario tener unidades tipo pick up", comentó.



Díaz Olguín indicó que el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Luis Fernando Pérez Pumarino, prometió que a finales del mes pasado los trabajadores tendrían siete vehículos nuevos para darle seguimiento a los trabajos diarios de Parques y Jardines.



Añadió que hasta el momento no se tiene contemplada una fecha para la adquisición de los vehículos por parte de Oficialía Mayor, por lo que los manifestantes responsabilizan al oficial mayor, Alejando Peralta Gaxiola, y al tesorero municipal, Tadeo Iruretagoyena, por la falta de gestión de nuevas herramientas, carros y demás equipo de trabajo.



"Los mismos ciudadanos se quejan con los trabajadores que las calles están muy sucias, al igual que los parques y camellones, pero el trabajador está haciendo todo lo posible a pesar de no tener herramienta y equipo de trabajo", dijo.