Están a oscuras en La Metalera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de alumbrado público se ha convertido en el dolor de cabeza de los vecinos de la colonia La Metalera.



Y es que por semanas las calles y bulevares de la zona pueden estar a oscuras, y por más que las reportan sus llamados no son escuchados y no solucionan el problema a la brevedad.



En el caso de Gabriela García, comerciante, tiene que cerrar su negocio cuando baja el Sol, pues no tiene confianza de quedarse más tarde mientras no hay alumbrado público.



"Este problema lo tenemos hace años, está muy mal porque los focos se apagan, duran días así, hacemos el reporte y no vienen a arreglarlo".



"Tomamos la decisión de cerrar temprano el negocio porque sin alumbrado público cualquier persona puede hacernos daño y hasta asaltarnos", resaltó.



La falta de luminarias en la colonia, según residentes, ha aumentado la inseguridad, los asaltos a los negocios y en la vía pública.



Atilano López, empleado, comentó que varios negocios han sido objeto de asaltos constantes, algunos a punta de pistola y otros con machetes.



"Hace como 15 días asaltaron una tienda y lo hicieron en la noche cuando no había luz, eso de que no haya alumbrado público hace que haya más inseguridad", señaló.



Otro de los aspectos que aqueja a los residentes es la falta de pavimentación en algunas calles y avenidas, algo que los molesta porque sus casas no duran limpias y siempre están llenas de polvo.



Es en la calle Platino esquina con Cedro, donde los vecinos tienen que limpiar todos los días y a cada rato los muebles de su casa.



Susana González, ama de casa, indicó que han realizado peticiones ante el Ayuntamiento para que las calles sean pavimentadas pero hasta la fecha no han tenido respuesta.



"Esta es una de las colonias más viejas y una de las más olvidadas, las autoridades tienen que venir a ver cómo vivimos, aquí sufrimos mucho de alergias y no se diga las casas todas empolvadas", subrayó.



Los vecinos de la colonia esperan ser atendidos y que sus llamados sean escuchados, esto para la mejora de la zona y la seguridad de ellos mismos.