Se transforma rúa en arroyo y basurero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La reparación de una calle que se convirtió en arroyo y basurero clandestino, solicitan con urgencia los habitantes de la colonia Francisco Romero, ya que aseguran que viene la temporada de lluvias y la situación se pondrá peor.



El problema que se presenta en la colonia ubicada al Norte de la ciudad está en Callejón Campillo, que va directo al canal Lázaro Cárdenas y sale hacia el bulevar, pero con las fugas y las lluvias la calle ha desaparecido y sólo quedan los rastros.



Eduardo Soberano, quien reside en la colonia desde hace más de 20 años, comentó que varias veces la rúa ha sido reparada por las autoridades, incluso la llegaron a pavimentar, pero nunca le han tomado la importancia como es debido.



"Ya la han arreglado muchas veces, pero ‘cada caída de casa’, y con cualquier lluviecita queda la calle destrozada, y le llamas a las autoridades y no vienen, te tiran a loco, de perdida una raspadita que le den, ahorita está muy bien a comparación de como estaba", dijo.



El reportante reveló que personas ajenas a la colonia llegan en carros grandes a desechar basura y escombro como si se tratara del basurero municipal, en especial por las noches cuando todos duermen, y los afectados son los mismos colonos.



"Es un cochinero, ese escombro es porque vienen los carros y lo echan, por una parte está bien porque rellenan la calle, pero la basura no, vienen y echan bolsas de basura, de animales muertos, ahí les tengo que andar echando cal por la peste", agregó.



María López López, otra de las vecinas afectadas, platicó que incluso el Callejón Campillo fue pavimentado hace algunos años, pero con el agua que corre por el lugar, el asfalto desapareció al poco tiempo.



"Cuando llueve se pone bien feo, zumba bien feo el agua, parece un arroyo de tanta agua que corre por aquí y va al canal, se lleva lo que esté a su paso, no se puede ni caminar, necesitamos mucho aunque sea un puentecito para la gente que va a pasar para el Cárdenas", indicó.