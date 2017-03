Utilizan enorme bache como un basurero clandestino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace varios meses los residentes del fraccionamiento La Cholla han estado batallado con un bache de aproximadamente un metro de diámetro y que es producto de una fuga que se reparó y nunca se selló con pavimento.



Según reportaron los vecinos del lugar, el bache que se ubica en la esquina de las calles Tehuan y Rute, al Norponiente de Hermosillo, no solo afecta a los vehículos que transitan por la colonia, sino que además funge como basurero clandestino.



José Miguel, quien vive en la colonia desde hace 5 años, platicó que una fuga de agua que brotó en ese lugar fue reparada por personal de Agua de Hermosillo (Aguah), pero al parecer la tierra con la que rellenaron la zanja desapareció con las últimas lluvias presentadas en la ciudad.



"Desde entonces quedó así abierto, pero en todos lado está igual, ninguna calle sirve, están bien feas todas, ahorita está bonita, pero siempre hay fuga tras fuga y hay un cochinero", dijo.



Otra de las residentes afectadas manifestó que se sienten olvidados por las autoridades, ya que por ser una colonia "problemática" no los toman en cuenta, siendo que aunque la mayoría de los que viven en ese sector son invasores, los demás también pagan impuestos.



"Bien que nos cobran el agua, la luz, el predial, y pura nada vienen, nos dejan a lo último porque para acá hay muchas quejas, pero yo no me voy a rendir y seguiré insistiendo hasta que arreglen la colonia, da muy mala imagen y no se me hace justo", opinó Karla García.