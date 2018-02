Descubrió que a su hija de 10 años le compartían retos sexuales por WhatsApp

(GH)

Como parte de los retos que los jóvenes se ponen a través de los grupos de WhatsApp, que actualmente están de moda, figuran los retos sexuales.



Asustada, “Tania” leyó las conversaciones de un grupo de chat en el que convivía su hija “Alondra” de 10 años de edad y quien cursaba el quinto año de educación primaria.



En este grupo se advertían varios retos sexuales. No eran retos sencillos, pues estos rayaban en la pornografía.



El asombro de la madre fue porque todos eran menores de entre 10 y 13 años de edad.



“Cuando leí ese chat entré en alarma porque yo, siendo adulta, casada, no tengo ese lenguaje”, expuso, “ni entre mis amistades, por lo que consideré en el peligro en que estaba mi hija a través de las redes sociales”.



La señora considera que tal vez no hagan lo que dicen en los chats, pero al estar día a día expuestos a este lenguaje y tal vez a acciones de este tipo de quienes sí se atreven, en su cabeza lo estén planteando y lleguen a ser situaciones totalmente normales.



Por su parte, expertos coinciden coinciden que el problema no es el Internet, ni las redes sociales, ni los chats por sí mismos, sino los contenidos a los que acceden los menores de edad, en especial los niños, cuando sin supervisión de los mayores utilizan esas plataformas.



"No es problema el uso del Internet, lo que sí, es que se debe considerar a qué plataformas están accediendo, por ejemplo Facebook o Instagram, están consideradas para mayores de 13 años", explicó Alberto Bueno Robles, experto en redes sociales.



Según la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) del Inegi, en Sonora hay 212 mil 940 niños, entre seis y once años de edad que usan celular, sea o no de ellos.



Y una cantidad mayor estimada en 248 mil 280 menores en el mismo rango de edad que tienen acceso a Internet desde algún dispositivo móvil o fijo, como computadoras. El número de quienes acceden al Internet y usan celulares ha crecido entre 2015 y 2017.



La apuesta de los especialistas ante un fenómeno en crecimiento como lo es el Internet y su uso masivo, en especial de una generación que prácticamente nació "conectada", es que los padres supervisen los contenidos que sus hijos están viendo.



"El uso de Internet es adecuado para ellos (los niños) siempre y cuando quienes acceden a ellos sobre todo si son menores, pues accedan a contenido adecuado y a plataformas adecuadas para su edad.



"Hay plataformas educativas muy interesantes, hay otras como YouTube y Netflix que tienen una versión sólo para niños, entonces creo que no hay problemas con el acceso, siempre y cuando se respeten los límites de edad en las plataformas", abundó.



Dado que la generación que nació junto con el Internet apenas está por llegar a la edad adulta, no se conoce de consecuencias negativas o positivas, dijo, pero son más las cosas positivas que se pueden rescatar.