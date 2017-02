Vecinos tienen más de 20 años soportando descuido de un baldío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mas de 20 años tienen batallando con predio abandonado y lleno de basura los vecinos que radican por la calle Lázaro Cárdenas y Américo Vespucio en la colonia Mártires de Cananea.



Alejandra Hernández Huerta, quien transitaba por el sitio, señaló que ha incrementado la delincuencia en ese sector pues los vándalos utilizan el abandono del lote para quemar y arrojar basura, así como para consumir sustancias tóxicas.



"La cochinada la basura tiene años así, una vez quemaron un carro y es que en ese lugar lo que pasa es que está solo y hay veces que también la gente tira basura", manifestó.



Fernanda Llanes Pérez, comerciante del sector, dijo que los dueños del lote no han acudido a responder por el predio, por lo que pide apoyo a las autoridades competentes para que se solucione el problema.



"Hemos tenido muchos problemas con este terreno, a cada día queman basura y Dios guarde se extienda para estas casas, tenemos mucho miedo porque tenemos que estar pendientes de cada que queman la basura", explicó.



"Hay veces que hasta llega a la calle la basura que tiran y no se me hace justo porque los dueños nunca han venido a cercar o a poner una barda y los que peligramos somos nosotros".