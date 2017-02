Padres de familia exigen señalamientos viales frente a kínder

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más vigilancia por personal de Tránsito Municipal y más señalamientos viales solicitaron algunos padres de familia del Jardín de Niños Olin Yolistli, debido al exceso de velocidad con el que transitan los automovilistas por el sector.



Debido a que es una zona escolar y no hay algún tipo de señalamiento que lo indique, padres de familia del kínder ubicado sobre la calle Carbó y Marruecos, de la colonia Casa Blanca, se dijeron preocupados por el caos vial que se presenta especialmente en horarios pico.



Diana Berrelleza, madre de familia, externó que aunque el plantel cuenta con pocos alumnos, temen que ocurra alguna tragedia por alguna imprudencia que cometa un conductor, ya que a la hora de entrada y salida de los alumnos la calle se llena de vehículos y los conductores no bajan la velocidad.



"Lo que pasa es que si te fijas es una calle muy angosta y los carros se estacionan por los dos lados, y a la hora de salida o en la mañana que entran los niños, queda un carril nomás para que pasen los carros y los que van a pasar no bajan la velocidad", dijo.



Afligida por la situación, la reportante destacó que la calle cuenta con un tope, el cual es el único señalamiento vial que hay en la zona, pero se encuentra desgastado debido a que lleva muchos años en el lugar y no funciona como reductor de velocidad, ya que lo pasan de largo los conductores pues está despintado.



No se ve tope



"Ese tope está todo desgastado, ni siquiera se ve, no está pintado y los carros pasan bien recio porque nadie sabe que está el tope, y aquí no nada más está el kínder, sino también la Normal, esta calle es muy transitada y deberían de hacer algo al respecto antes de que ocurra una tragedia", agregó.



Francisca Ojeda, otra madre preocupada por la seguridad de sus hijos, sugirió la presencia de un agente de Tránsito que controle la vialidad en los horarios de entrada y salida de los alumnos, y la colocación de señalamientos y reductores de velocidad.



"Antes venía un policía, pero hace mucho que no viene, deberían de volver a ponerlo para que vea que no mentimos, está muy peligrosa esta calle cuando salen los niños, y deberían de poner el tope más grande, que se vea, y reductores de velocidad, es una zona escolar y no parece", opinó.



Las denunciantes aclararon que no buscan crear polémica o escándalos, sino que quieren apoyo por parte de las autoridades y confían en que sí se logrará.