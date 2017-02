Señalan falta de servicios en la Hacienda de la Flor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de atención a las vialidades, fugas de drenaje con varios meses de antigüedad, sin alumbrado público en algunos sectores, basureros clandestinos en lotes baldíos e inseguridad son los problemas que enfrentan los vecinos de la colonia Hacienda de la Flor.



Una de las habitantes del sector quien desde hace más de 70 años ha vivido en el lugar, desde que era pequeña, Carolina Mendívil señaló que desde hace más de dos años las autoridades municipales prometieron mejorar las condiciones de las calles en el sector.



"Nos prometieron desde hace mucho que iban a colocar empedrado, pero hasta el momento no han puesto nada, seguimos esperando los vecinos porque aquí ni calle hay", indicó.



A pesar de que se ha reportado la condición de las vialidades, los residentes de la colonia comentaron que cada vez que llueve las calles se inundan y esto causa problemas a los moradores quienes se ven en la necesidad de buscar alternativas para que el agua no se meta a sus hogares.



La explicación dada a los moradores ha sido que los ductos de drenaje se encuentran tapados, por lo que constantemente los residuos de la lluvia hacen estragos en las casas, indicaron.



Actualmente los colonos tienen dificultades con una fuga de drenaje, la cual tiene alrededor de dos meses en la calle California y a pesar de haber sido reportada por los inquilinos no se han visto carros oficiales para solucionar el problema.



"Hay niños chiquitos aquí en la zona y nos preocupa que se vayan a enfermar porque ese cochinero de agua es puro foco de infección, sobre todo a quienes vivimos enfrente del charco", dijo una vecina quien omitió su nombre.



Los malos olores resultan insoportables para quienes se encuentran a escasas casas de la fuga, por lo que piden a las autoridades que se arregle dicho desperfecto en la vialidad.



Otro de los problemas son los lotes baldíos los cuales son usados como basureros, ya que en ocasiones tienen problemas con el servicio de recolección de basura al no entrar a algunas calles angostas, por lo que los habitantes del sector tienen que utilizar dichos espacios para depositar sus desperdicios, detallaron los residentes.



En ocasiones los mismos residentes les prenden fuego a los desechos, pero temen que el fuego pudiera propagarse a alguna vivienda lo cual tendría consecuencias graves.



También, la inseguridad es otro punto que ha generado preocupación a los moradores ya que varios manifestaron que las adicciones es el factor principal para que continúen los robos y asaltos.



Los vecinos de Hacienda de la Flor exigieron a las autoridades brindar atención a las calles y fugas existentes, así como también mejorar la seguridad en el sector.