Denuncian vecinos suciedad en lote baldío en el Centro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Centro denuncian constante acumulación de basura en lote baldío situado sobre la calle Guerrero entre Oaxaca y Niños Héroes, la cual se encuentra llena de ramas y desechos.



Tras el abandono del lugar, comerciantes y habitantes del lugar señalan la presencia de personas en situación de calle que en ocasiones prenden fuego a la maleza y/o consumen drogas en el sitio, incrementando la inseguridad en el sector.



Carmen Grajeda, vendedora del área, relató que hace poco más de un año se encuentra sólo el lote, y desde entonces ciudadanos ajenos al sector comenzaron a arrojar desechos, escombro y maleza en el predio.



"Lo que más nos preocupa es que hay muchos locales alrededor, hay gente mayor que vive aquí y cuando queman basura hay veces que se extiende mucho", explicó.



"La gente que tira la basura no tiene conciencia porque hay veces que hasta tiran animales muertos y por eso apesta peor que todos los días".



Alfonso Ramírez Villa, quien radica por el lugar, manifestó que durante las noches se escucha cómo los vándalos acuden al predio para pelear con otros hombres, lo cual preocupa a residentes del sitio.



"Mi mamá ya está mayor y hay veces que salgo fuera y la tengo que dejarla sola pero con el cochinero de gente que se la lleva ahí no me voy en paz, es muy peligroso porque muchas veces andan drogados y no se sabe de qué son capaces", expresó.