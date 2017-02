Molesta a conductores transitar por calle llena de baches

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entre zanjas ocasionadas por los baches que se van haciendo cada vez más grandes, transitan vecinos que radican por la calle Joaquín Durán y Sahuaro en la colonia Unión de Ladrilleros.



Jorge Mendiola Duarte, comerciante del lugar, señaló que hace menos de un año fue rehabilitada la calle Joaquín Durán, pues se encontraba en pésimo estado a pesar de representar a una de las vías más transitadas de la comunidad.



"Otro problema es que los carros pasan muy rápido por aquí y cuando frenan que ven el bache pues caen muy fuerte, o le quieren sacar la vuelta, se acercan a la banqueta y por aquí siempre hay gente caminando, es muy peligroso", manifestó.



Marco Antonio Vega, habitante del sector, detalló que hace más de un mes sufrió un percance automovilístico derivado de los baches registrados en el lugar.



Por ello solicitó urgente atención por parte del Ayuntamiento de Hermosillo para evitar mayores afectaciones a quienes diariamente requieren cruzar tales vialidades.



"En mi carro la llanta de adelante se me ponchó y tuve que poner la extra, caí en un bache y es un gasto más que no tenemos contemplado".



"Toda la calle Joaquín Durán está en pésimo estado, hay sectores intransitables, de plano no hay por dónde pasar y se me hace injusto porque ya tenemos mucho tiempo batallando con esto".