Muestra oposición desacuerdo con la concesión de alumbrado

Los regidores de oposición están en desacuerdo con concesionar el servicio de alumbrado público y, los dirigentes de los partidos PAN, MC y Morena aseguran que votarán en contra de la propuesta realizada por el Comité Técnico en la Sesión de Cabildo, que incluye el puntaje de las empresas participantes en el concurso nacional.El PAN, con cinco regidores; Movimiento Ciudadano , con dos y Morena con uno, están en desacuerdo de que el servicio sea administrado por una empresa externa contratada por el Ayuntamiento, lo cual se decidirá en la próxima sesión del lunes.Para la aprobación del dictamen se requieren dos terceras partes de Cabildo, es decir, 16 votos de los 23 que otorgan los 21 regidores, presidente municipal y síndico.Con doce ediles priistas, el regidor étnico, el alcalde y el síndico, suman quince puntos, mientras que la oposición tiene ocho regidores.David Galván Cázares, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, explicó que el Derecho de Alumbrado Público genera 160 millones de pesos de ingresos anuales al Ayuntamiento, de los cuales alrededor de 100 son para pagar el servicio de luz a la misma CFE."Traemos ahí alrededor de 60 millones de pesos que sirven y que toda la vida han servido para administrar la Dirección de Alumbrado Público, la cual se creó desde el 2001 y jamás ha sido deficitaria y lo que hay es mala administración", detalló. María Dolores del Río Sánchez, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano , consideró que el proyecto, debilitará financieramente al Ayuntamiento y pondrá en riesgo la operación de otros servicios y obligaciones del Municipio, con lo que las siguientes administraciones se verían obligadas a aumentar impuestos."Por experiencia sé que el Ayuntamiento puede ofrecer, operar y modernizar el servicio del alumbrado por sí mismo. Lo más grave es que en los términos en que están las bases del contrato de la concesión el Ayuntamiento quedará endeudado por 15 años", señaló.El dirigente de Morena en Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agregó que se oponen y su regidor ante el Cabildo votará en contra, porque se impone un costo adicional a los usuarios y se comprometen recursos futuros del erario municipal."Estamos en contra porque no hay suficiente transparencia en el proceso, porque se percibe que hay una manipulación, obviamente para favorecer a alguno de los participantes porque se percibe un trasfondo de facilitar un negocio privado", dijo.El presidente municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta, ha expresado que la concesión del servicio de alumbrado público no representará ningún costo para los hermosillenses y no será deuda para la administración municipal."La concesión del Servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Hermosillo, se pagará exclusivamente con el recurso que ingresa por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP)", precisó durante esta semana.Un contrato flexible que le permita al Ayuntamiento de Hermosillo liberarse de las compañías a las que se concesionará el servicio de alumbrado público y asegurarse que presten un servicio eficiente, pidieron empresarios a las autoridades.En caso de que el próximo lunes el Cabildo autorice el proyecto, dirigentes empresariales señalaron algunos puntos que deben cuidarse.El presidente de la Canacintra local, Armando Barajas Torres, destacó que se deben dejar bien "amarradas" las condiciones del contrato a futuro y a conveniencia del Ayuntamiento, de tal forma que cuando se considere necesario pueda ser modificado."En el momento en que no le convenga a las autoridades el esquema, ya sea porque afecte sus finanzas o afecte a los ciudadanos, se puedan salir", apuntó.La empresa que resulte ganadora y si es aprobada la concesión, resaltó, precisará que la tecnología que instale sea de vanguardia a lo largo del plazo, es decir, que no vayan a ser luminarias obsoletas en menor tiempo del convenido.Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Coparmex Sonora Norte, opinó que el Ayuntamiento debe asegurarse que las empresas presten un servicio de calidad, pero que no cueste más dinero, ni al sector empresarial, ni a los ciudadanos."Incluso si puede haber un mayor ahorro del que se dice que generarán, o de lo que actualmente se está gastando sería mucho mejor y sobre todo que no se comprometan recursos más allá de lo que se va a establecer en el contrato", citó.Ambos empresarios dijeron de conocer la razón por la cual empresas sonorenses no participaron en la licitación, aunque señalaron algunas posibles causas, tales como que no contaran con la tecnología solicitada, o no les haya parecido atractivo el monto de inversión.