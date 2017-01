Detección a tiempo abre puertas a Alexis

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Detectarle a tiempo la enfermedad de leucemia, le abrió el camino al pequeño Alexis, para que se recuperación, ahora necesita del apoyo de la sociedad para continuar con su lucha.



Alexis, de 3 años de edad, fue diagnosticado con la enfermedad en diciembre de 2016, algo que sorprendió a sus padres, pues no estaban familiarizados con el padecimiento, a pesar de ese reto, hoy tienen las esperanzas de salir adelante.



Y es que los médicos le han dicho a Olivia Salazar Miranda, mamá del pequeño, que la leucemia que su hijo padece no está avanzada y tiene altas posibilidades de vencerla.



"Gracias a Dios mi niño está respondiendo bien al tratamiento, nos dan muchas esperanzas de que saldrá adelante, aún está en terapia intensiva pero nos han comentado que hay que echarle ganas y seguir de pie.



"Mi niño estará varios meses en tratamiento de quimioterapia y por los altibajos que puede llegar a tener le tienen que estar poniendo sangre o plaquetas, algo que siempre tenemos que tener a la mano", comentó.



Desde el diagnóstico del pequeño, sus padres han solicitado la ayuda de la comunidad para que donen sangre o plaquetas, pero muchos han sido rechazados por no cumplir con todos los requisitos.



"Nos han rechazado a muchos donadores, pero mi niño va a requerir de sangre o plaquetas en su tratamiento, por eso espero que la gente nos ayude y vaya a donar para que cuando mi hijo lo requiera no andemos buscando desesperadamente", manifestó.



Para apoyar a la familia, ya sea donando sangre o plaquetas, puede ir directamente al IMSS de la Juárez, al banco de sangre, y donar a nombre de Alexis Partida Salazar, o bien puede comunicarse con Olivia Salazar al teléfono 6622969871.