Vuelven a clases luego de "broma"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de la sicosis que se generó el pasado lunes por una supuesta amenaza de tiroteo en la secundaria Juan Ceballos Ayala y que se difundió a través de redes sociales, las clases se desarrollaron de manera normal, pero con poca presencia de alumnos.Luego del supuesto mensaje difundido por redes sociales donde un alumno de esta secundaria publicó que haría un tiroteo, algunos padres de familia no enviaron a sus hijos a la escuela.Según comentarios de algunos alumnos este martes la asistencia fue poca, además mencionaron que se realizó una operación mochila y que no se les permitió la entrada de teléfonos celulares.La directora de este plantel ubicado en la colonia Las Quintas aseguró que por órdenes de la Secretaría de Educación no brindaría información a los medios de comunicación sobre el suceso y se desconoce si el alumno involucrado sería sancionado o asistió a clases.Por su parte la Secretaría de Educación y Cultura se negó a manejar información sobre el seguimiento y sanciones al menor o sobre las acciones que se tomarán para evitar otros sucesos similares.Desde el pasado viernes en redes sociales había circulado un mensaje de un alumno sobre un supuesto tiroteo, por lo que algunos padres optaron por no llevar a sus hijos, mientras que otros los recogieron el martes antes de terminar las clases.Por la sicosis que se dio fue necesaria la presencia de elementos de la Policía Municipal en la secundaria ubicada en la colonia Las Quintas, donde en coordinación con los papás y autoridades realizaron la llamada Operación Mochila.Alumnos del plantel comentaron que en el mensaje publicado en Facebook por un alumno de tercer año, aseguraba que haría un tiroteo en la escuela, lo que generó una sicosis entre los padres.