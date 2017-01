Expone detalles de la concesión de alumbrado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

“Los hermosillenses merecemos un alumbrado público moderno y eficiente, una ciudad iluminada que le permita al ciudadano mayor seguridad al transitar por sus calles, disfrutar sus parques y plazas públicas en las noches, una iluminación que responda a lo que ya pagan en su recibo de luz”, sentenció el presidente municipal, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta.



Ante miembros del Consejo Incide, “Maloro” Acosta reiteró que la concesión del servicio y mantenimiento del Alumbrado Público que se está buscando es en beneficio de los hermosillenses y subrayó que de concretarse no costará más de lo que ya se paga por el DAP, que es la cantidad que se paga por este derecho.



Además, aseguró que el proceso se está llevando con la máxima publicidad, con transmisión en vivo de todas sus etapas.



El presidente municipal expuso que hay 62 mil 500 luminarias en el Municipio de Hermosillo y 30% se encuentran apagadas y otro tanto funcionando de manera ineficiente.



Hay cableado robado, postes vandalizados o chocados, centros de medición y carga con daños y eso genera un gasto elevado; en síntesis, 74% de las luminarias no cumplen con los niveles de iluminación según la norma y el costo por consumo de energía del sistema es cada vez más.



“Nos encontramos con que por años se han contratado empresas para brindar el servicio de mantenimiento pero en un esquema totalmente ineficiente”, enfatizó, “entonces el servicio ya está concesionado desde siempre, en partes, pero no es de la calidad que merecemos; hoy queremos modernizarlo y migrar a tecnología LED”.



Destacó que desde que se recibió la administración se ha encontrado que el servicio de alumbrado ocupa el segundo lugar en quejas en la línea de Atención Ciudadana y la solución lleva tres premisas fundamentales: Que no sea deuda para el Municipio, que no haya una carga adicional para el ciudadano y que no perdamos el dominio de Alumbrado Público; es decir, no se privatiza, ni se contrata deuda pública para ello, ni implica un pago adicional para el hermosillense.



“Es una concesión específica para el servicio, donde nosotros vamos a supervisar, habrá junta de vigilancia para revisar que la empresa que gane cumpla y de no cumplir tendrá penalidades; no va a costar más, ningún empleado municipal va a perder su empleo; la idea es iluminar Hermosillo, reducir la inseguridad y que nosotros mismos volvamos a creer que el escenario puede ser distinto”, expresó.