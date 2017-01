"Silence", de Gastón Pavlovich... ¡Se va a los Óscar 2017!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A menos de unas semanas del estreno de la película “Silence” en México; el cineasta sonorense Gastón Pavlovich celebra que su producción esté nominada al Óscar 2017 en la categoría “Mejor fotografía” gracias al trabajo del mexicano Rodrigo Prieto.



“La verdad eso sí me alegra muchísimo y de verdad muy meritorio porque desde que estaba filmando esta película, yo veía la fotografía que estaba haciendo Rodrigo y sabía que habría reconocimientos para el trabajo que estaba haciendo, porque enserio se veía extraordinario. Es un paisano que de verdad adora México y lo recuerda siempre que tiene conversaciones con la gente”, dijo Gastón Pavlovich en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“Me entristece por Martín Scorsese”



El cineasta originario de Agua Prieta, quien fue el encargado de producir la película protagonizada por Liam Neeson y Andrew Garfield, destacó que también esperaba una nominación para el director de “Silence”, Martín Scorsese.



“Todavía no lo asimilando bien -risa- Cuando me dijeron de la nominación de Rodrigo me puse muy feliz; sin embargo me hubiera gustado que nominaran también a Scorsese porque sé que se lo merece. A decir verdad nunca ha sido de los grandes favoritos de la Academia; con tantos años dedicados al cine sólo le han dado un Óscar y nada más. Nuevamente fue rechazado y me entristece por él porque ‘Silence’ es un proyecto muy especial”, declaró.



Rodrigo Prieto se lanzará como director



Luego de la estrecha relación amistosa que Gastón Pavlovich forjó con el nominado a los Premios Óscar; anunció que está en planes de producir el primer filme de Rodrigo Prieto, como director cinematográfico.



“Ya Scorsese había trabajado con Rodrigo en ‘El lobo de Wall Street’ y lo volvió a invitar. Yo como productor aplaudí que fuera el director de fotografía. Me alegra decir que estamos planeando futuros proyectos y de hecho voy a producir su primera película como director”, agregó.



“No puedo dar información porque los derechos de la historia que queremos hacer todavía no los tenemos pero estamos en pláticas y planes para conseguirlos”, finalizó.