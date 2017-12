Cortocircuito causa incendio en restaurante

NOGALES(GH)

Un restaurante de mariscos ubicado en el bulevar 2000 resultó con pérdidas totales tras suscitarse un incendio que presuntamente se originó por un cortocircuito en el alambrado eléctrico.



Fue a las 09:50 horas cuando alertaron a la línea de emergencias que en el establecimiento comercial denominado El Bolo, localizado a un lado de la institución bancaria Bancomer, se originaba un incendio.



Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja, así como elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, soldados de la 45 Zona Militar y personal del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez.



La estructura hecha de hojas de palma y madera provocó que el fuego se propagara de forma rápida consumiendo el total del mobiliario, así como del techo y paredes en cuestión de minutos.



En la contingencia participaron 30 bomberos, equipados con siete autos cisternas y equipo especial para sofocar el incendio, quienes evitaron que el fuego se propagara hacia los establecimientos aledaños.



Los socorristas trabajaron alrededor de una hora con 15 minutos para contener el incendio que dejó daños totales y en el cual no se registraron personas lesionadas según informe de las autoridades.



Al momento de ocurrir la emergencia el restaurante se encontraba cerrado y, según los elementos de auxilio, el fuego pudo haberse originado en un cortocircuito del alambrado que utilizaban para alumbrar el negocio.





Fuego de estufa alcanza techo



Una persona se encontraba cocinando su desayuno y en un descuido el fuego de la estufa alcanzó la estructura de su domicilio provocando daños totales, en el fraccionamiento Las Acacias.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:00 horas cuando reportaron al C4 que en el domicilio ubicado en calle Acacia Vieja número 13 se quemaba y que el fuego ya había alcanzado todo el techo y las diferentes habitaciones.



Al lugar llegaron varios elementos del Cuerpo de Bomberos, los cuales con unidades extintoras y equipo especial trabajaron por espacio de 40 minutos para sofocar por completo el siniestro.



El propietario el domicilio siniestrado, Jesús A., de 32 años de edad, informó a las autoridades que los hechos habían ocurrido por un descuido que tuvo al estar cocinando su desayuno.



Señaló que dejó encendida la estufa y que al regresar a la cocina el fuego se había propagado en toda la habitación y que no pudo hacer nada para evitar que su casa se incendiara por completo.



En esta incidencia no se reportaron lesionados, pero sí daños totales en la vivienda, según el comunicado que dieron a conocer las autoridades de Seguridad Pública.