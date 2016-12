Continúa búsqueda de seri extraviado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras una segunda búsqueda que se realizó en los alrededores de Punta Chueca, Alberto no pudo ser localizado el jueves, tras ser reportado como extraviado el 21 de diciembre en esa localidad.



Fue a las 10:00 horas de ayer cuando se reanudó la búsqueda del desaparecido, quien fue reportado por el gobernador Seri, y explicó que Alberto salió a cortar leña y ya no regresó.



Alberto, originario de Punta Chueca, que al parecer se perdió en el monte.



En la búsqueda del desaparecido participa personal de la Policía Municipal, PEI, Cruz Roja, Bomberos, guardia tradicional Seri y miembros de la comunidad, la cual se extendió hasta las 18:00 horas.



Se implementaron recorridos en cuatrimoto y pie tierra, por alrededores de Punta Chueca, Santa Rosa, Dos Palmas, Playa y Estero, pero no fue posible localizarlo, sólo se encontró un bulto de leña y una camisa, que se presume que pertenecen al extraviado.