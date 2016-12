Les saca brillo para Navidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta 50 pares de zapatos y botas bolea y pinta Jesús Ruiz Díaz en época navideña, fecha en que a la mayoría de los boleros les va bien.



Hace 14 años que se dedica a dar “bola”, todo comenzó viendo cómo se hacía, un amigo lo invitó a trabajar en eso y desde entonces la boleada le ha dado para mantenerse y sacar adelante a su familia con un oficio que lo llena de orgullo.



Llega al Mercado Municipal desde las 07:00 horas o cuando se puede desde antes, y es que sus clientes a veces ya lo esperan, y cuando se acercan las posadas y fechas decembrinas hacen fila.



“Gracias a Dios este trabajo me ha dado mucho, tengo muchos clientes, a veces me dejan el calzado para que en el transcurso del día se los entregue listo”.



“Lo que más boleo y pinto son las botas, los vaqueros siempre vienen a que les pinte las botas también porque se las dejo del color que quieran, aquí es un trato especial y personalizado”, resaltó.



La boleada del calzado está en 30 pesos, mientras que pintar el par de zapatos va desde los 100 a los 500 pesos.



“Con lo que gano en estas fechas pues compro para la cena de Navidad y Año Nuevo, para comprar los regalos y comprarme algo yo”, indicó.



Al finalizar el día los brazos de Jesús Ruiz quedan muy cansados, pero eso no le impide levantarse al otro día para seguir adelante con el oficio que ama, ya que para él ser bolero es un privilegio.