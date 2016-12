Navidad debe motivar esperanza y caridad: Arzobispo Ruy Rendón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Esta Navidad, fecha en la cual se celebra el nacimiento de hijo de Dios, hay que tener presentes las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad, destacó el arzobispo de Hermosillo.



Monseñor Ruy Rendón Leal explicó que la Fe nos hace contemplar a Dios Todopoderoso en el recién nacido recostado en un pesebre, ante quien hay que postrarnos.



La virtud de la Esperanza, continuó, es importante y cada Navidad se debe renovar la ilusión de que con el nacimiento de Jesús las situaciones cambien, mejore la vida social y familiar.



“Cuando perdemos la esperanza estamos derrotados, por eso la virtud de la esperanza debe fortalecerse en estas fiestas navideñas”, subrayó.



Además, agregó, la caridad no puede faltar porque representa el amor de Dios a toda la humanidad.



“Él nos ama y por eso nos da a su hijo unigénito como salvador del mundo”, expuso.



El centro de la Navidad, enfatizó, debe ser Dios nuestro Señor y su hijo Jesucristo, nosotros, añadió, somos los invitados para celebrar al Señor.



“Amemos a Dios, pero también amemos a nuestra familia, brindémosle tiempo, estos encuentros de Nochebuena y Navidad que aparezca en nuestro corazón el amor hacia ellos”, recalcó,



El arzobispo recomendó no olvidar a las personas que no sólo en este tiempo pasan en una situación difícil, como los migrantes, presos y enfermos, con quines hay que compartir nuestro tiempo, alegría y bienes para que sientan el calor de la Navidad.