Cambian la vida de niños a través del juego y arte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

“Esa capacidad poco común de transformar en terreno de juego el peor de los desiertos” podría ser una de las mejores frases para explicar el trabajo que desde hace siete años realiza la organización Valiria A.C.



La tragedia infantil más grande que se ha vivido en Sonora, el incendio de la guardería ABC en 2009, fue clave para la creación de esta asociación, luego de que un grupo de entonces estudiantes de Sicología participara en la intervención en crisis a la comunidad afectada.



Desde entonces, Valiria se enfoca en atender a la niñez sonorense que por su entorno económico y social se encuentra más vulnerable, con el fin de fortalecer por medio del juego y el arte la resiliencia.



“A veces no podemos cambiar su entorno, su situación socioeconómica o de violencia, pero enseñamos al niño que eso no lo tiene que definir, tiene que aprender a salir de eso, eso es la resiliencia, salir adelante con las problemáticas que enfrentes”, platicó Noemí Escobar Landaverde, directora.



EN LA ARCOIRIS



Este año, la asociación, conformada por jóvenes, trabajó con pequeños de la colonia Arcoiris, ubicada en uno de los límites de Hermosillo, mientras que para los próximos dos años el proyecto será dirigido a la primera infancia, entre 0 y 4 años de edad.



“Trabajamos a través de talleres de arte y juego que fomentan la creatividad de los niños, creemos que la creatividad es algo fundamental para el desarrollo óptimo de la infancia, que tengan más opciones para solucionar problemas cotidianos”, señaló.



El objetivo de la asociación no es un fin asistencialista, pues aunque es necesario, consideró Escobar Landaverde, no representa una solución a largo plazo.



“Tenemos que hacer que ellos (los niños) vean la solución, y en vez de darles el pescado hay que enseñarles a pescar, necesitamos cambiar ese estigma de la filantropía”, agregó.



“POR SALVARTE”



Pero las organizaciones legalmente constituidas no son la única manera de apoyar, muestra de ello son los grupos de personas que por cuenta propia deciden hacer algo por los más vulnerables.



Es así como desde hace algunos años surgió el movimiento “Por SalvArte”, en el municipio de Cajeme, cuyo principal fin es unirse para ayudar de diferentes maneras a niños, adultos mayores y familias en general.



“Veíamos muchas necesidades en la ciudad, niños que no tienen qué comer, personas de colonias marginadas que sufren mucho, que carecen bastante. Lo que hacemos es ir a las colonias, hacer llamados para juntar ropa, alimentos y poder darles un poquito”, comentó Aarón Ruiz Ibarra, coordinador.



La intención que persigue el grupo con estas actividades, destacó, es simple: Hacer algo diferente con el apoyo asistencialista, pero también con mensajes positivos y esperanza en los tiempos difíciles.



Hace un año, “Por SalvArte” organizó un festival y una cena navideña para compartir con personas de una colonia de Obregón, pero para esta ocasión los jóvenes decidieron dar un paso más y la comunidad apoyada fue El Dátil, en Huatabampo.



“Es un lugar que está en medio del campo, un sector muy marginado, ahí vimos mucha necesidad también. Con lo que nos quedamos es con la satisfacción de una persona que a lo mejor no iba a recibir nada en estas fechas, que tal vez no tenía dinero para comer o para un suéter”, externó el coordinador.