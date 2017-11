Se presenta ante MP el coordinador de Ceresos de Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se presentó ante el agente del Ministerio Público el coordinador general del Sistema Estatal Penitenciario, Pedro Gabriel González Avilés, pero aclaró que fue por una situación distinta a la de la fuga del Cereso de Hermosillo ocurrida el pasado 14 de noviembre.



"Es una carpeta de investigación de un asunto que no tiene nada de relación con lo que ustedes piensan. Es un asunto de muchos que se atienden en la fiscalía y no tiene nada qué ver con la carpeta de investigación que se relaciona con la evasión de una persona privada de la libertad", dijo.



Lo que se puede informar es que ya hubo seis personas que fueron separadas de su cargo, agregó, y hay toda la disposición de todos para proporcionar cualquier dato que sirva para la investigación.



El martes 14 de noviembre, alrededor de las 08:30 horas, fue cuando el convicto Larry, de 36 años de edad, se fugó del Cereso Hermosillo 1 presuntamente a bordo de un camión recolector de basura y hasta el momento las autoridades no han logrado dar con su paradero.



Larry purgaba una condena de 21 años de prisión por el delito de asociación delictuosa.