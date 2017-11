Busca Salud Municipal erradicar el embarazo en niñas y adolescentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el objetivo de evitar las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos en adolescentes, constantemente se llevan a cabo pláticas de prevención en las escuelas del municipio por parte de Salud Pública Municipal.



Arturo García Arellano señaló que debido al programa "Salud en tu Colonia" se ha logrado identificar a menores gestantes que no han tenido algún tipo de control prenatal, lo cual es un riesgo tanto para la madre, como para el producto.



"Es algo que se da en todas las colonias, sin embargo lo hemos visto más en las colonias marginadas y esto genera algún tipo de riesgo", aseveró el funcionario.



Mencionó que algunos padecimientos que pueden presentarse son hipertensión, problemas del riñón, encefalopatía, entre otras complicaciones que pueden ser mortales en caso de que no sean atendidas a tiempo.



Durante este año, externó, se detectó por parte de la instancia municipal a una menor de 14 años de edad, la cual fue canalizada al Hospital General del Estado (HGE) para darle seguimiento al embarazo y que tuviera los cuidados prenatales necesarios.



"De las menores que salen embarazadas algunas no acuden al control prenatal, se les hace muy fácil porque son pequeñas, pero esta condición sí es de riesgo", reiteró Arellano.



Aunque no detalló cuántas menores han sido canalizadas a dicho nosocomio por esta condición, manifestó que sí se continúan focalizando este tipo de casos dentro de las colonias.