Convierten un predio en foco de infección

CHILPANCINGO, Guerrero(GH)

Habitantes de la colonia 4 de Marzo señalan que el predio localizado sobre la calle Domingo Olivares, entre Vicente Mariscal y Vicente R. Gómez, se ha convertido en grave foco de infección para la comunidad.



Algunos de los residentes más cercanos manifestaron que se ha solicitado la limpieza del terreno en varias ocasiones, sin embargo, conforme pasa el tiempo los ciudadanos lo llenan más de residuos de todo tipo.



Alberto Villegas, uno de los afectados, precisó que ya no recuerda hace cuántos años fue abandonado dicho predio, el cual es utilizado como basurero clandestino y sirve también como refugio a personas en calidad de calle.



"Nadie sabe qué onda con ese terreno, pero lo que sí es que ahorita está invadido por unos cholos que hicieron su casita ahí adentro; el peligro es para nosotros, porque además de eso, la gente junta mucha basura y sale una peste y un animalero", aseveró.



Karina Corrales, también residente en el sector, explicó que aunque el lugar ha sido limpiado por los mismos vecinos, al poco tiempo vuelve a lucir lleno de residuos, lo que ahora representa una señal de alarma para quienes viven cerca.



"Nomás ha servido para acumular basura y animales, y con la maleza crecida se pone peor", acentuó, "todo eso es un foco de infección horrible para todos, hay veces que la peste no te deja estar en paz, porque es muy fuerte".



Los habitantes de la colonia 4 de Marzo hacen un llamado a la misma ciudadanía para no tirar más basura en el predio citado, mientras que a la autoridad la exhorta a acudir a limpiarlo antes de que alguien pudiera resultar con alguna enfermedad.