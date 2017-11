Se derrama el agua desde hace 2 meses

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace aproximadamente dos meses una fuga de agua potable surgió sobre la calle Rancho Viejo, entre Unidad y Enrique Oceguera, en la colonia Norberto Ortega, por lo que vecinos llaman a la autoridad correspondiente a repararla.



Rafaela de la Vara, habitante en el sector, manifestó que estos desperfectos son un problema frecuente en la calle, situación que atribuyen al posible mal estado en el que se encuentra el sistema de tuberías.



"Siempre salen fugas aquí, yo digo que las tuberías ya no sirven, ya acabó su tiempo de vida útil; toda el agua está afectando porque ya tiene lama, de puro milagro no ha hecho un destrozo con la calle", acentuó.



Jesús Romandía, también residente de la colonia Norberto Ortega, afirmó que hay ocasiones en las que el brote de agua potable desaparece, por lo que considera que se debe a la presión con la que suministran el líquido.



"Ya tiene algunos meses así, se calma y luego vuelve a brotar, yo creo que es por la presión o algo, porque todo el tiempo está tirando agua; esta muy rara porque no todos los días está así", aseveró el vecino de la calle Rancho Viejo.



Los habitantes del sector reiteraron un llamado a Agua de Hermosillo para que el personal acuda a reparar la fuga, pues consideran que es muy triste que se derramen miles de litros de agua, cuando es lo que más se necesita en el municipio.