Quiere Juan Ernesto ser un buen ejemplo

HERMOSILLO,Sonora(GH)

A bordo de un triciclo amarillo, Juan Ernesto recorre entre 8 y 16 kilómetros de distancia para encontrar un crucero dónde vender sus productos; después, lo que recaude le servirá para llevar comida a su hogar.



Durante la temporada de frío, narró, se dedica a la venta de manzanas bañadas en caramelo o envueltas en chile, también lleva pinole, cacahuates, ponteduros, jamoncillos y pepitorias.



Juan Ernesto Núñez Cabanillas tiene 30 años de edad, es originario de Costa Rica, Sinaloa, una localidad del municipio de Culiacán, y emigró hacia Hermosillo junto con su mamá, hermana y dos sobrinos, hace 5 años.



"Aquí soy comerciante ambulante, ahorita ando vendiendo manzanas con caramelo y chile, y pinole; en tiempo de calor las aguas frescas son lo fuerte, pero cuando hace frío traemos los productos de la temporada", detalló.



Son al menos 300 pesos los que logra sacar al día, explicó, con los cuáles ayuda en su hogar para comprar comida, pagar los servicios y adquirir uno que otro artículo para su familia.



"Vivimos cinco personas en la casa: Mi mamá, mi hermana, dos sobrinos chiquitos y yo. De los niños uno va al kínder y otro a la primaria, a mí me gustaría ser un ejemplo para ellos, por eso trabajo honradamente", acentuó Juan Ernesto.



Puntualizó que quiere dejarles a sus sobrinos una enseñanza de vida, como lo es tener una labor humilde, que no daña a ninguna otra persona y con la que logra poner el pan en su mesa.



"Me gustaría dejarles el ejemplo de que se dediquen a algo sencillo, porque también es válido, que sean humildes, nobles", describió, "que se motiven a usar su propia fuerza, sus manos, que se independicen, sí, pero que se alejen de los vicios".



Comentó que él tuvo la oportunidad de ir a una escuela, sin embargo, estudiar no fue lo suyo. Ahora desea que sus sobrinos continúen sus estudios, desarrollen una carrera profesional y trabajen para salir adelante.



"En cuanto a mi objetivo, es formar una familia, aunque no sé cuándo, ese es el plan. Ahorita lo más importante es echarle ganas y gracias a Dios nos va a ir bien, vamos a vender mucho", subrayó entusiasta.



Juan Ernesto añadió que sus actividades comienzan desde las 8:00 horas saliendo de su casa, en Puerta del Rey, y se traslada a uno de los principales cruceros que tiene Hermosillo; incluso, a veces le parece mejor irse hasta la salida a Guaymas.