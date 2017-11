Hallan entre 50 y 100 jeringas diarias en el parque Copacabana

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entre 50 y 100 jeringas diarias que utilizan los adictos para consumir drogas, se pueden encontrar diariamente en el interior del parque Copacabana, de la colonia Olivares, sin olvidar la ola de asaltos que desde hace más de un mes se han presentado debido a la oscuridad que hay en la zona.



Habitantes de la colonia informaron que desde hace mes y medio los ladrones se robaron el cableado del alumbrado público de casi toda la plaza pública ubicada sobre la calle Olivares, entre Luis Orcí y Enrique Quijada.



"Desde ahí comenzaron a asaltar a la gente, más a los de la tercera edad y a las muchachas; pasan en las bicicletas y les roban los celulares, se la lleva lleno de ‘mariguanos’ en las noches, son los mismos que viven en una casa abandonada cerca de aquí", indicó José Joel, vecino en la colonia desde hace más de 50 años.



Uno de los encargados del mantenimiento del parque destacó que los delincuentes aprovechan que el lugar está en penumbras para drogarse y asaltar a las personas que acuden a la plaza a practicar deporte o caminar.



"Todos los días encuentro entre 50 y 100 jeringas de esas que usan para inyectarse la droga y es muy peligroso que un niño agarre una de esas jeringas; luego se ponen locos y asaltan a la gente, ahora nomás oscurece nadie puede venir porque no hay luz en la mitad del parque", dijo.



Las mujeres que practican zumba tienen que hacerlo temprano, agregó, porque la cancha no cuenta con alumbrado y se pone peligroso.



Margarita Soto, quien camina todos los días a los alrededores del parque, comentó que las madres de familia optaron por no llevar a sus hijos a que jueguen y se diviertan como en meses anteriores, ya que son molestados por la delincuencia.



Algunos otros usuarios aseguraron que ya pusieron reporte ante las autoridades, pero éstas han hecho caso omiso y poco a poco la delincuencia se está apoderando del lugar, por lo que piden más vigilancia y la reparación del alumbrado antes de que sea demasiado tarde.