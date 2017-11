Se destroza la columna durante accidente vial

HERMOSILLO, Sonora(GH)

José Ángel iba de "raite" en la caja trasera de un carro, rumbo a un campo agrícola cercano al poblado Miguel Alemán en busca de trabajo, pero nunca llegó: Antes de lograrlo, cayó del vehículo en marcha destrozándose la columna.



Está desde hace tres semanas en el Hospital General del Estado (HGE), en Hermosillo, pues no ha podido ser intervenido por falta de recursos, ya que el Seguro Popular no cubre el material quirúrgico de costo elevado que necesita: Son más de 30 mil pesos y la cuenta va en aumento.



Ahora su madre, la señora Rosa María Valdez, es quien peregrina en busca de ayuda y además debe dormir afuera del hospital, soportando el frío que cada vez arrecia más.



"Toda la noche no duerme una quejándose del frío", contó Rosa, "es un viento helado, un viento que duele; yo nada más me hago bolita ahí, arriba de los cartones".



El dolor en los huesos ya se ha vuelto insoportable y los calambres en la nariz son constantes de tanta brisa que cae en la madrugada; sin embargo, la madre no se doblega y continúa afuera del hospital o recorriendo dependencias, en busca del apoyo que pueda lograr por fin la operación de su hijo.



Una cobija delgada casi como una sábana es lo único que Rosa tiene; eso y a su amiga Martina, a quien conoció afuera del hospital y que también viene del poblado, luego de ingresar su hermano al hospital por tuberculosis. Juntas resuelven dormir lo más pegadas posible, para sufrir menos.



"Si comemos una vez al día, es mucho; aquí se debe comprar todo y nosotras, viniendo de "La Doce", no tenemos dinero ni quién nos traiga una botella con agua, si comemos es en el desayuno y ya no lo volvemos a hacer", explicó.



Para poder operar a José Ángel, se necesitan 30 mil 160 pesos, de los cuales la señora Rosa sólo ha reunido cerca de 4 mil.



"Mi hijo me dice que se siente mal de verme sufriendo junto con él, pero le digo que le eche ganas y no se preocupe porque, ¿qué nos queda? Yo seguiré correteando, tocando puertas a ver dónde me apoyan; se sufre mucho, pero una tiene que hacer todo por los hijos".