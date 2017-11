Vive don Rey noches muy frías

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tiene 59 años y se siente como de 70. Don Rey vive en la invasión El Guayacán, donde los días son de hambre y las noches son de frío en su casa de cartón y madera; allí, junto a sus tres perros, vive a merced de lo que sus vecinos puedan compartirle.



Desde hace siete años debe usar una andadera, pues luego de un accidente laboral en su natal Navojoa, quedó imposibilitado de caminar normalmente, por lo que no puede trabajar como a él le gustaría, y ahora se limita a hacer "chambitas" ocasionales, en espera de una pequeña remuneración de sus vecinos, que son casi tan pobres como él.



"Sí tengo familia, a veces vienen y me visitan cuando pueden", narró Rey Rojas Medina, "ellos también son gente humilde, gente pobre, y yo no quiero ser carga para ellos… además, también tienen sus familias y sus problemas.



"A mí me gusta salir adelante y la gente me ayuda dándome algún trabajito, lo que pueda hacer, como limpieza o arreglar algún cerco; eso es muy a la larga, porque la gente aquí también es muy pobrecita… aquí vivimos a la bendición de Dios".



En el momento de la visita que EL IMPARCIAL hizo a don Rey, apenas tenía un kilo de frijoles hirviendo sobre una estufa eléctrica, comida que le había conseguido una vecina: En la alacena o en el refrigerador, no había nada más.



Don Rey vive en Hermosillo desde su accidente, por el que lo enviaron para recibir atención, pero no quedó bien luego de la cirugía; luego lo corrieron de su empleo, por lo que se quedó sin servicios de salud y por lo tanto, sin un seguimiento.



"Me están pidiendo una valoración, pero como no tengo dinero para hacerme esos estudios, para saber por qué estoy así… necesito ir con algún médico, también hace un mes tuve una gripa muy fuerte y no tengo Seguro Popular ni nada.



"Ya de viejo a uno le dicen que si amanece otro día, ya es ganancia; pero no, yo tengo mucho qué dar todavía".



Si usted está en posibilidad de apoyar a don Rey, puede donar cobijas, despensa y ropa en las oficinas de esta Casa Editorial ubicada en Sufragio Efectivo y Calle Mina, en la colonia Centro.