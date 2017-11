Diseñan y confeccionan ropa para hombre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para romper el estigma de que sólo mujeres pueden dedicarse a la costura, Luis Corrales, Javier Tapia y Estefanía Iglesias, crearon la empresa Nolo, que se dedica a diseñar y confeccionar prendas urbanas para hombre.



Luis Corrales, mejor conocido como Manolo, empezó desde niño con la inquietud de modificar su ropa, en ocasiones enviaba sus prendas con costureras para que la modificaran, pues la que veía en tiendas no le gustaban del todo.



"Cuando estaba niño se me rompió un pantalón que me gustaba mucho, se me rompió de la bolsa de atrás y la rodilla, le hice un corte en forma de estrella y le puse una tela de paliacate, desde entonces empecé a modificar la ropa", platicó.



Nolo, abreviatura del apodo del Luis, nació hace cerca de un año, cuando comenzó con clases de costura en Icatson y después conoció a Javier, quien también confeccionaba prendas.



En el transcurso de los meses han conseguido pedidos de academia de bailes, pues Estefania y Javier son licenciados en danza, además de confeccionar prendas únicas y adecuadas a los distintos estilos de los clientes.



La pequeña empresa que acaban de formar estos jóvenes pretende además ofrecer empleo a adultos mayores que Luis conoció en Icatson, para que tengan una fuente de ingresos que se adecue a sus tiempos.