Diario de una lucha contra el cáncer: Alma Lorenza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Nosotros nos juntamos el día último. A mí me tocaba hacer la cena, entonces me puse a hacer todo lo que teníamos organizado y luego me fui a descansar un rato. Me acuesto y yo sola me empecé a explorar. Me toqué la bolita, pero no dije nada.



Hasta el día primero, ya que todos se habían relajado, le dije a mi hermana. Inmediatamente, el día dos de enero, fui al trabajo y pedí permiso para ir con el doctor Francisco Gracia. Estaba de vacaciones, pero quedó de hacerme mis estudios.



Se me vino el mundo encima porque no teníamos dinero, eran primeros de enero, pero hicimos todo lo que pudimos y me hice los estudios: Me dijo que sí tenía cáncer, pero que el día quince me operaba en el Seguro.



Le dije que si era necesario, me quitara todo el pecho. Pero me dijo que no, que sólo me iba a sacar todo lo malo, porque apenas iba empezando y que estaba muy a tiempo. Me operó el 17 de enero y al mes empezaron mis quimioterapias con el doctor Eduardo Urquieta, una personalidad lindísima.



Me dieron ocho sesiones de quimio y un mes y medio de radiación, ya de ahí no me volvieron a dar; el doctor de medicina familiar no me ha dejado, me ve cada tres meses y me manda a hacer los estudios, he salido bien. Gracias a Dios estoy aquí.



Pasé las quimios, no las sentí, no me tumbaron, no estuve en cama; yo iba y venía, todo normal. Cuando las terminé, me dieron la radiación, esa fue la que me hizo más porque me quemó, pero la superé.



Yo vivía enfrente de la iglesia San Francisco de Asís, en ese entonces, el padre Nacho Noriega me gritaba desde la ventana de la cocina: “¡Mamá chola, mamá chola!”, porque andaba pelona, nomás salía y me ponía la gorra.



Me compraron mis sombreritos de salir, mis pelucas, pero no se aguantan; en pleno julio y agosto es insoportable. Todos mis amigos me han dado mucho apoyo, a todos los tuve pegados, ellos me ayudaron mucho, gracias a Dios, los sigo teniendo.



Después de eso, seguí trabajando tres años más. Hace catorce años que me pasó esto, nació mi nieta y no había quién la cuidara, entonces yo lo hice y esa fue otra terapia para mí, también entré a estudiar computación y ahora estoy con tejido; soy muy pachanguera, no me encierro. La vida es muy corta y no sabemos hasta dónde vamos a llegar.