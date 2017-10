Se brinda atención a zonas conflictivas de la ciudad: Suilo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al menos cinco reuniones semanales mantiene el Comisario General de Seguridad Pública Municipal con comités de vecinos de colonias de Hermosillo sobre el tema de inseguridad.



Jorge Andrés Suilo Orozco aseguró que aunque no se tiene un estimado de cuántos grupos de vecinos vigilantes se han formado en Hermosillo, a la semana asiste al menos a dos colonias focalizadas como las de mayor incidencia.



"Hemos tenido mucha apertura, tenemos varias juntas con vecinos de diferentes colonias y les estamos dando seguimiento a sus peticiones, tenemos tres reuniones a la semana en la oficina con comités de vecinos y dos por fuera directo en las colonias", detalló.



Desde el 2015 los llamados grupos de vecinos vigilantes comenzaron a formarse en la ciudad ante el hartazgo de los ciudadanos por el incremento de la inseguridad, sobre todo de los robos.



Colonias como Quintas del Sol, Nuevo Hermosillo, Camino Real, Floresta e Insurgentes, son algunas de las que formaron comités de vecinos para mantener la vigilancia del sector e incluso en algunas se colocaron mantas de advertencias a los ladrones.



Suilo Orozco mencionó que aunque se atienden las inquietudes de los vecinos de todas las colonias, las reuniones se programan en las consideradas como focos rojos.



VECINOS reaccionan



La percepción de que la inseguridad va en aumento y que las autoridades no se dan abasto en la protección a los ciudadanos, ha propiciado que vecinos hayan aumentado la violencia en las mantas de advertencia que están en algunas colonias, señaló Jesús Durán Pinzón.



El sociólogo y docente de la Unison indicó que desde hace poco más de dos años los vecinos se han organizado dentro de las zonas donde viven para atacar la violencia en donde, con anterioridad, no se presentaban con frecuencia este tipo de actos.



El experto manifestó que esto ha provocado que, además de que los mensajes de las mantas sean más violentos, se lleven a cabo las amenazas que son escritas en ellas, ya que algunos ciudadanos se organizan para realizar rondas y otro tipo de actividades de vigilancia.



"Los vecinos se han dado cuenta que pueden realizar estas acciones, ya que las autoridades no se dan abasto, es por ello que por sí mismos buscan ejercer la justicia", dijo.



CIUDADANOS DISPUESTOS A DEFENDERSE



Si la autoridad no responde efectivamente ante la delincuencia, los ciudadanos “harán justicia por su propia mano”, afirmaron hermosillenses en un sondeo realizado en el Centro de Hermosillo.



El motivo que ha orillado a vecinos de diversas colonias de la capital a poner mantas con mensajes de advertencia a los ladrones, es por que se sienten expuestos en sus hogares.



“¿Qué vamos a hacer si nos exponen a todos los peligros?”, dijo María Carlota Flores, vecina de la colonia Balderrama, “hay que buscar la forma de eliminar eso y si no lo hace la ley, tendrán que hacerlo los vecinos.



“Porque uno adentro de la casa está expuesto a que entren personas a agredirnos y de alguna forma hay que ponerle remedio; lo que no sé, es qué pueda pasar si nos castigan a nosotros”, expresó.



Los vecinos temen por su seguridad en sus propios hogares, pues se sienten desprotegidos al notar una ineficiencia en la respuesta a los llamados hechos a la autoridad.



“No sé hasta dónde permitan las leyes que una persona defienda su hogar”, dijo un vecino de la colonia Los Lirios, quien prefirió omitir su nombre, “la gente no puede actuar por su propia mano y tiene que esperar a la ley, pero lo que pasa es que está muy corrupta.



“Ahorita hay más derechos humanos para el agresor que para el que es agredido; no puedes tener cautiva a una persona hasta esperar a que llegue la ley, porque ahí hay otro delito y uno no puede combatir al otro”.