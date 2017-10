Piden ser cuidadosos al acudir panteones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No dejar veladoras encendidas, agua en floreros y limpiar la basura de las tumbas son las principales recomendaciones que realizó la Unidad Municipal de Protección Civil para las celebraciones del Día de Muertos.



Debido a que a partir de este fin de semana se espera un incremento en los visitantes a los panteones, la UMPC emitió una lista de precauciones para evitar incidentes, informó Guillermo Moreno Ríos, director de UMPC.



"Vestir ropa cómoda, utilizar gorra y sombrilla, no subir o caminar sobre las lápidas, prestar atención a niños y adultos, no consumir bebidas alcohólicas en panteones, evitar dejar agua en floreros para mitigar la proliferación de mosquitos", informó.



Realizan limpieza



La dirección de Servicios Públicos Municipales afirmó que para este viernes se espera que estén limpios en su totalidad los cuatro panteones municipales.



Luis Fernando Pérez Pumarino detalló que personal de empleo temporal continuarán hasta finales de noviembre con los trabajos de limpieza y retiro de maleza de los panteones Yáñez, Municipal, Palo Verde y La Manga.



"Esperamos que este fin de semana la gente empiece a acercarse a hacer los preparativos, estaremos con los contenedores este fin de semana para que tengan dónde depositar la basura y para este viernes se espera que esté al 100% terminado", dijo.



En el operativo de limpieza de panteones se ha recolectado más de 60 toneladas de basura, agregó, pero previo a la fecha de Día de Muertos se lanzará el operativo con Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos e Inspección y Vigilancia.