Incrementan sanciones por fiestas sin permisos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El pasado fin de semana se incrementaron las sanciones a "fiesteros", al aplicarse 26 multas por no tramitar permisos, informó el director de Inspección y Vigilancia.



Luis Armando Becerril comentó que aunque no se presentaron festividades alusivas a Halloween, durante este fin de semana será el operativo por el día de San Judas Tadeo.



"Estaremos en el operativo de San Judas viernes y sábado, con recorridos con tesorería, en este fin de semana no hubo de Halloween pero fueron 26 sanciones y más de 200 permisos otorgados", declaró.



Las sanciones correspondieron a un estimado de 30 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), la más alta fue en la colonia Altares, con cerca de quince mil pesos, mientras otra de más de 11 mil pesos, equivalente a 150 UMAS, en la colonia Las Quintas.



El operativo para Halloween se realizará con recorridos en dos sectores para verificar que las fiestas en domicilios particulares y salones cuenten con el permiso correspondiente, además de atender los reportes realizados al 911.



Becerril Calderón mencionó que la principal queja de los vecinos es el volumen alto de la música, por lo que extendió el llamado a solicitar los permisos, que tienen un costo de 600 pesos en domicilio particular y 3 mil 700 en salones.