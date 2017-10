Concesionarios de Hermosillo, los que reciben más recursos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 156 millones 675 mil 883 pesos de subsidio para concesionarios de Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa, se entregaron en el 2016, la mayoría de ellos en la capital del Estado.



De acuerdo con la Ley de Transparencia, el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte precisó que en el caso de Hermosillo hubo siete transferencias de poco más de 8 millones de pesos cada uno.



Además hay otras cinco transacciones de poco más de 2 millones de pesos, y otros de menor proporción.



En Ciudad Obregón se transfirieron 5 millones 766 mil pesos en 26 operaciones; en Navojoa fueron 10 millones 554 mil pesos.



Según el Femot, en lo que va del año se han entregado 69 millones 417 mil 660 pesos para concesionarios de Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa y Guaymas.



Para la capital del Estado fueron 47 millones 936 mil pesos, en Ciudad Obregón fueron 7 millones 751 mil; a Navojoa llegaron 9 millones 706 mil y en Guaymas se quedaron 4 millones 23 mil pesos.



QUE FISCALICEN RECURSOS



La Unión de Usuarios exigió que los recursos públicos que reciben los concesionarios sean fiscalizados por parte de la autoridad.



"Fiscaliza (Gobierno) para que lo que estés dando haya una mejora, dónde está invirtiéndolo, en dónde está", subrayó el presidente del organismo, Ignacio Peinado Luna, "entonces esa es la incertidumbre e inconformidad, el reniego, el rechazo de los usuarios".



No puedes estar dando subsidios sin fiscalizar y sin exigir mejoras, señaló el presidente de la organización, pero mejoras que se palpen.



"Esas mejoras deben de ser de la noche a la mañana, no debe de ser una prórroga de un año para que empiece a mejorar el servicio público.



"Es algo absurdo (el plazo de 120 días que se les dio a concesionarios), hubiese sido al revés, dale 120 días para mejorar todas las deficiencias y entra el apoyo, pero aquí no, es algo que lamentamos, que se siga dando esa correlación, de criterios", enfatizó el líder de la Unión de Usuarios.



NO ERA NECESARIO SUBSIDIO



Para la Unión de Usuarios no era necesario ni se justificaba el subsidio, porque se dio un aumento directo en la tarifa del usuario.



"En estos momentos están obteniendo partida doble (las empresas)", afirmó Peinado Luna, "porque por un lado están recibiendo el ajuste directo a la tarifa y por otro el subsidio".



El presidente estatal de la organización no comparte que se haya empatado el subsidio con la tarifa, ya que el transportista debe trabajar para ganarse el pan de cada día como lo hacen los usuarios.



"El transportista debe ponerle mayor empeño, debe invertirle a su negocio y su concesión es un negocio y de ahí come", refirió, "entonces debe de aportarle a que sea un transporte más digno, representativo para el usuario, como cualquier negocio, como cualquier persona física o moral que tiene su negocio".



NO SE PUEDE AUDITAR



Alfonso López Villa, coordinador de Vigilante de Transporte en Hermosillo, reveló que el recurso que se le da al concesionario no se puede auditar, pues ellos argumentan que es una empresa privada.



"Reciben dinero en efectivo como parte de las tarifas y ese dinero no se puede transparentar y ellos alegan que es una empresa privada", resaltó, "ellos nos van a decir, aquí está sus 15 millones en diesel y refacciones, pero el dinero se lo embolsan".



López Villa señaló que la tarifa autorizada en julio de este año es muy alta, de acuerdo con el estudio de viabilidad que realizó la organización que representa.



"Reflejó una tarifa de alrededor de nueve pesos sin subsidio, a ellos les dio 11.96 pesos, está muy inflada",dijo, "consideraron precios del diesel muy altos y el diesel está bajando".



"Consideraron un financiamiento para camiones que no sabemos dónde está, también consideraron un sueldo a choferes muy alto y también una utilidad al concesionario que se está dobleteando", resaltó.



CÓMO DOBLETEAN



En la Secretaría de Hacienda se les bonificó el impuesto al diesel, un impuesto especial sobre bienes y servicios, pues ellos lo pueden declarar y se les regresa.



"Pero ese impuesto se cargó en la tarifa, cargaron el precio del diesel a un precio alto y todo ese dinero que les regresará Hacienda dónde está?", preguntó López Villa.



SUS INICIOS



El primer programa nace en octubre de 2005 y se llamaría Programa de Modernización de Transporte Urbano, "SUBA", que pretendía la organización de concesionarios, el rediseño de rutas.



INCUMPLEN NORMA



Los concesionarios de Hermosillo no podrán cumplir con la norma de calidad que exige el Consejo Ciudadano del Transporte publicada el 6 de julio de este año, ya que aseguran les faltaron recursos.



A partir del 7 de noviembre la Dirección General de Transporte debe de exigir el cumplimiento de reglas, entre ellas la calidad del servicio, del autobús, del conductor, de tecnología de recaudo y monitoreo, calidad de información e infraestructura.



Las unidades que incumplan con la norma de calidad deberán ser sancionadas por la autoridad estatal con una multa de 1 a 100 salarios mínimos y no podrán cobrar 9 pesos como tarifa.



Los concesionarios deben presentar un plan de inversión para el mejoramiento de las unidades y el cumplimiento de 20 minutos en la frecuencia de paso regular y de 15 minutos en las horas pico.



Pero José Luis Gerardo Moreno, dirigente de la Sociedad Integradora y Concertadora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), puso como condición la presentación del plan de inversión a la entrega del subsidio.



"El Gobierno del Estado acordó aportar una parte de esa tarifa mediante un subsidio pero no lo hemos visto, y mientras no tengamos la garantía de que ese subsidio pueda llegarle al servicio, nosotros no podemos presentar un proyecto de inversión", expuso.



Gerardo Moreno asegura que el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot) tiene un adeudo de alrededor de 65 millones de pesos con los concesionarios de Hermosillo, Cajeme y Navojoa, correspondientes a junio, julio, agosto y septiembre.



El cumplimiento de la norma 001-CCT-2017 aplica para las unidades de los municipios de Hermosillo, Cajeme y Navojoa, donde el pasado 6 de julio se autorizó la tarifa diferenciada.



Para el líder de Vigilante del Transporte, Alfonso López Villa, el servicio de transporte público seguirá deficiente, ya que los concesionarios no cumplirán.



"Lo que hemos visto es que ya empezó el juego perverso de me debes, no me pagas y no cumplo, y esa historia ya nos la sabemos", asentó, "lo único que vemos es que los concesionarios buscan hacer tiempo para seguir sin cumplir con las normas".