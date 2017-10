Gestiona Flor Ayala mejoras de vivienda y escuelas para Punta Chueca

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En una visita realizada a la comunidad de Punta Chueca, Flor Ayala y la titular de la Comisión de la Vivienda en Sonora, Elly Sallard Hernández, en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich, anunciaron a los habitantes de la etnia Seri que gestionarán nuevos apoyos para ofrecerles una mejor calidad de vida.



"Estamos aquí a nombre de la gobernadora Claudia Pavlovich, con la intención de unir fuerzas y trabajar en un programa integral para sacar adelante a Punta Chueca", dijo Flor Ayala.



Aseguró que entre las principales necesidades se encuentran terminar la escuela, modificar el centro de salud para que hombres y mujeres puedan atenderse, además del tema del agua.



La directora de Coves, Elly Sallard, mencionó que se trabaja en un levantamiento de información y análisis en la zona para llevar programas de vivienda, ya que dicha comunidad tenía más de 20 años sin recibir apoyos en este rubro.



"Algunas casas habrán que rehabilitarse, reubicarse o demolerse, según el caso. "También hay apoyos de vivienda para quienes cuentan con una vivienda, tal como: Estufas ecológicas, tinacos, y programas para echar techo y piso", destacó Sallard.



Aseguró que para las personas que no tienen casa se hará un censo y posteriormente se reunirán con las autoridades correspondientes para que autoricen la realización de estas acciones.



Las autoridades tradicionales del Pueblo Seri y los asistentes no dudaron en agradecer con aplausos las buenas noticias, sin embargo, el regidor étnico Alfonso Morales hizo uso de su voz para extender el agradecimiento de la comunidad, pues aseguró que mucho tiempo fueron ignorados por sus gobernantes.



Flor Ayala y Elly Sallard concluyeron que la prioridad de este Gobierno es y será no dejar de lado las necesidades de la gente, escucharlos de frente y trabajar en equipo por un mejor Punta Chueca, Hermosillo y un mejor Sonora.