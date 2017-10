Exigen atención para menores infractores liberados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los menores infractores que han sido liberados o ya no pisan los centros de internamiento deben tener un programa de atención integral para evitar que reincidan en conductas delictivas, señalan ciudadanos, organizaciones civiles y autoridades.



Para el director del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos Díaz, centrar los esfuerzos en lo que se les está otorgando a los jóvenes para que se desarrollen apostándole a la prevención y no a las penas, crearía mejores oportunidades para los mismos.



Subrayó que si se generaran las condiciones para que los jóvenes puedan estudiar y saliendo, encontrar un buen trabajo, habría menos jóvenes infractores.



Para la responsable de la Coordinación de Seguridad Ciudadana del Municipio, Alba Celina Soto,la prevención desde el seno familiar es la principal herramienta para que no cometan delitos.



"No es la calle el problema", afirmó, "porque es el lugar donde se refugian cuando tu casa no funciona como tu refugio, por eso es importante que se trabaje desde el seno familiar si hay un adolescente infractor".