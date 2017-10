Juan Antonio enciende la luz

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A Juan Antonio Velarde su padecimiento le ha nublado la visión, pero no sus deseos de superarse y mantener una vida productiva.



Hace un año comenzó a perder la vista debido al glaucoma, hoy ya no puede leer o realizar actividades como manejar, pero lejos de darse por vencido antes de una batalla que suele darse por "perdida", el comerciante de papelería de 55 años buscó alternativas para hacerle frente a lo inevitable.



"Yo empecé a buscar una manera de apoyo para ver qué se podría hacer, empecé a buscar por Internet, buscar la forma de cómo podría no perder la comunicación y di aquí, en la Biblioteca Pública me dijeron que aquí hay una persona que enseña Braille y enseña un sistema de computadora que se llama Jaws", relata.



Gracias al lector de pantalla Jaws, Juan Antonio se sigue haciendo cargo de su negocio, mientras que el sistema Braille, incluso ha mejorado sus hábitos de lectura.



"He platicado con gente que perdió la vista y anda en la calle, entonces uno en la mente se pregunta ¿qué es lo que voy a poder hacer?, gracias a Dios llegué con las personas adecuadas y encontré este maestro.



"Sobre todo la tecnología adaptada, que es el Jaws, me ha hecho comunicarme, me comunico con todas las personas en el Facebook, por mensajes, en el mail, hago trabajos, escritos, recibo información, puedo leer toda la información, leer libros, periódicos, noticias", explica.



Ahora que asiste con frecuencia a la biblioteca a tomar los cursos, el señor Velarde redescubrió su gusto por la literatura y participa en talleres de lectura y redacción.



"Mis hábitos de lectura han mejorado muchísimo porque aquí he encontrado personas que me lo han inculcado, cosa que ya lo traía, pero el gusto me volvió otra vez. He entrado a dos talleres, uno de lectura de cine y otro de redacción.



"Entre Josué y Luz Clara, que son los maestros, me dejan los libros en audio, yo los escucho y después vengo y participo en los comentarios del libro".



Juan Antonio también comparte lo que aprende a un grupo de invidentes en la Universidad de Sonora porque, al igual que él, quiere "prender la luz" en la vida de otras personas.