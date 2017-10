Biblioteca lleva a María Julia a ver nuevos mundos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

María Julia no necesita cerrar los ojos para echar a volar su imaginación, por el contrario, los tiene bien abiertos al realizar su actividad favorita, la que le permite vivir una aventura nueva cada día: Leer.



A sus once años de edad, María Julia Sánchez Vázquez dice con la naturalidad de un niño de su edad, y sin ánimo de presunción, que lee 50 libros año, y fue a través de uno de ellos que le nació la curiosidad por aprender Braille.



"Leí la autobiografía de Helen Keller, entonces en la segunda página venía la letra ‘A’ y abajo un punto, la ‘B’ y abajo dos puntos y quise saber qué significaban, decía que era Braille y quise aprender para saber cómo era y cómo es que leían los ciegos, entonces encontramos que aquí había clases y empecé a venir", relata.



La estudiante de sexto de Primaria del Colegio Americano del Pacífico acude dos horas, dos veces por semana, a la Biblioteca Pública Central Fortino León Almada, al área para personas con discapacidad, donde intercambia la vista por el tacto para descubrir historias a través de otro sentido.



"No es difícil, pero es muy difícil no usar tus ojos porque no estoy acostumbrada. Es como aprender otro idioma", explica.



A diferencia de sus compañeros de sala, María Julia toma el curso por gusto y no por necesidad, ya identifica las letras, lee y escribe palabras, aunque reconoce que le falta práctica para entender frases completas.



ESTARÁ EN LA FERIA DEL LIBRO



Con ayuda de su maestro, Ángel Carranza Heredia, tendrá la oportunidad de mostrar sus avances en la Feria del Libro Hermosillo, al exponer pequeñas reseñas de sus libros favoritos como El Fantasma de la Opera, El Principito, Una Pequeña Princesa, El Jardín Secreto, Momo, La Odisea y Un Mundo Feliz.



"Hice unas opiniones sobre mis libros favoritos de por qué me gustaban y los voy a exponer en la Feria del Libro y las voy a tener en Braille porque mi maestro va a tener un taller así que va a haber muchas personas ciegas, para los que gusten ir a leerlas también".



"Leo, luego escribo" propone la escritora mexicana Mónica Lavín, y pese a su corta edad María Julia no se queda atrás, pues plasma en papel sus propias historias de ficción.



"Escribí un cuento para un concurso y estoy escribiendo otro con una amiga y otro en una página para que puedas publicar tus cuentos y leer otros".



DEVORA LIBROS



Mujeres de Ciencia, El Conde de Montecristo y el primero de Harry Potter son los libros que acompañan actualmente a Julia, como reconoce su madre Liliana, hasta a la hora de la comida.



La pequeña "devoradora de libros" se visualiza de grande como una sicóloga, espera poder transmitir un día a otras personas su aprendizaje del sistema Braille sin dejar de escribir "uno que otro cuento".



"Es que cuando empiezo a leer me siento como si estuviera en la historia, viendo ahí todo, y me gusta mucho porque es muy interesante, me gusta andar como en una historia".



"No sé por qué me empezó a gustar leer, pero tengo como este año, el pasado y creo que el antepasado también, leyendo mucho, como 50 libros al año".



Hoy se celebra el Día Mundial de las Bibliotecas.