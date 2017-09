Piden limpieza y más seguridad en los panteones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lo que debería ser un lugar solemne para el descanso de los difuntos, se ha convertido en nido de malvivientes, además de lucir exceso de maleza e insectos, manifestaron vecinos y visitantes de los camposantos.



En el transcurso del año sólo son tres fechas en las que los camposantos se observan limpios, cuidados y llenos de color, pero el resto del año la escena es totalmente lo contrario.



Ana Mercedes Valle tiene sepultados a su madre y su hermano en el panteón Yáñez, y aunque trata de visitarlos de manera frecuente, la maleza acumulada y el descuido en el que se encuentra, lo dificultan.



"Ya que va a ser Día de Muertos todo se pone limpio, se mejora, pero en el ‘inter’ es una tristeza, yo vengo y le doy una manita alrededor de la tumba de mi mamá, pero lo demás está muy sucio", expresó.



El Día de Muertos, Día del Padre y Día de la Madre, son las fechas en las que los panteones lucen limpios, platicó el señor Fidel Fernández, quien durante todo el año vende flores afuera del panteón Yáñez.



"Seguido vienen a regar, limpiar, pero son tres o cuatro personas y qué van a hacer ellos con todo el panteón, dejan impecable el Día de Muertos, Día de las Madres y Día del Padre, hacen su mejor esfuerzo pero pienso que no tienen suficiente personal", comentó.



En el panteón de la colonia Palo Verde la situación de descuido es mayor, pues la limpieza es casi nula, la maleza crecida mide más de un metro y entre las tumbas es difícil caminar sin ver o escuchar a insectos y animales como lagartijas.



"La última vez que vinieron a limpiar fue el Día del Padre, con las lluvias creció mucho la maleza y está muy sucio, ahora que vengan a limpiar para el Día de Muertos ya me imagino los animales que van a salir, hasta víboras", manifestó una vecina.



Problemas frecuentes



Las quejas recurrentes de los visitantes son dos: La maleza que origina la presencia de mosquitos y la inseguridad, pues aunque cuentan con personal de vigilancia, constantemente ingresan personas ajenas al sector a resguardarse.



Franco Becerra, coordinador de vecinos del sector Sur de la Modelo, platicó que en el panteón Yáñez hay vigilantes contratados por el Ayuntamiento de Hermosillo, pero son insuficientes, pues los reportes de presencia de indigentes y maleantes, son frecuentes.



"Ha habido reportes de vecinos que dicen que han visto a personas que se meten al panteón con refrigeradores chicos, pero son los que se han robado, la barda está muy chica y es muy fácil brincarse", detalló.



En el caso del panteón Palo Verde, los vecinos reportaron que por las noches es casi imposible transitar a los alrededores, ya que la iluminación es deficiente y habitualmente se observa a personas ajenas a la colonia ingresar a tomar bebidas alcohólicas.



"Se ve que hacen daño, destrozan las tumbas, se emborrachan y no dejan entrar a la gente, yo he visto en la puerta del panteón a gente tomando, la verdad no hemos reportado", dijo la señora Elisa Ochoa.



Otro de los panteones de mayor tamaño con los que cuenta Hermosillo, es el panteón Municipal, donde a pesar de ubicarse a un costado de una Comandancia de Policía, los problemas de vandalismo son una constante.



"Entran muchos cholos a hacer desastre, a cada rato reportan que se robaron las cruces, los floreros o las mismas flores, ya no hallan qué robar, sí hay vigilancia por la comandancia, pero no es suficiente", acentuó un vecino.