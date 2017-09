"Ya pasé eso y sé que están sufriendo": Paulo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El temblor lo tiene vivo en la memoria. Paulo, apenas de cinco años, se estaba lavando los dientes junto a su hermano una mañana de 1985, cuando la tierra se estremeció. Afuera, en cuestión de segundos, todo se llenó de polvo.



La puerta de la casa se atoró con el subir y bajar del piso y, al lograr salir, Paulo vio cómo las escaleras de la segunda planta donde se encontraba con su familia, se abrían y cerraban; su padre corrió y sacó a sus hijos jalando de los brazos hasta lograr ponerlos a salvo en la calle.



"En mi caso es difícil porque lo viví y ahorita ya sé que están sufriendo…", narró Paulo Sánchez, quien ahora se dedica a la promoción del rock sonorense y es locutor de radio, "mucha gente está ahora en otros hogares que no son sus casas; a mí me tocó también esa parte, no estar durmiendo en mi casa por meses.



"Recuerdo mucho que mi papá llegó después de ayudar y no soportó, no aguantó ver los cadáveres… yo sólo sabía que las sábanas cubrían a los cuerpos".