Les hace falta ayuda en casa de abuelitas

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Sobre la avenida Zacatecas, en la colonia San Benito, se logra ver la solidaridad de los hermosillenses hacia un grupo de señoras de la tercera edad, quienes duermen bajo un techo seguro a pesar de las dificultades por las que sus cuidadores pasan.



En el interior de la casa hogar "Esposos Montaño Terán" se percibe un ambiente tranquilo, mientras las 18 ocupantes reciben la visita de estudiantes de Enfermería que les brindan atención médica, las encargadas de cocina preparan el desayuno, la comida y la cena.



Selene Moreno, supervisora del asilo, explicó que a lo largo de 13 años se les ha brindado cuidado y cariño a señoras de la tercera edad que, sin importar la situación económica, llegan al lugar por distintas razones y se quedan de manera indefinida.



"Hay quienes tienen familia, a unas las visitan y a otras no", acentuó, "están ahí con nosotros porque a veces están mejor atendidas que en sus propias casas, ya sea porque pasaban mucho tiempo solas o porque había maltrato en sus hogares".



Externó que la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor fue la dependencia que canalizó a estas mujeres para que residieran en la casa hogar, la cual se mantiene gracias a donaciones que los mismos ciudadanos realizan.



"La estancia por cada señora sale en 10 mil pesos, pero nosotros no manejamos cobro. Pedimos a un responsable una cantidad de 5 mil pesos para las cuestiones médicas, porque no contamos con servicios.



"Pero no todos pueden dar ese dinero, algunas señoras están aquí y viven únicamente de su pensión. A pesar de eso no se les quita atención y el trato que reciben es igual para todas", subrayó Moreno.



Sus necesidades



El desgaste en los colchones, paredes húmedas, falta de leche y azúcar, así como de productos de limpieza, manifestó, son algunas de las necesidades por las que actualmente pasan los cuidadores de las 18 abuelitas.



"Sí hay ciudadanos que vienen y realizan donaciones en especie o dinero, también hay personas que nos apoyan específicamente para pagar servicios, como los recibos del agua y la luz", detalló.



Sin embargo, puntualizó, se requiere de la ayuda de gente que conozca de plomería o de albañilería, pues desconocen por qué una de las paredes del inmueble se mantiene húmeda.



"Otras cosas que más necesitamos son insumos para las señoras, como leche y azúcar, porque eso nos ha estado haciendo falta en la despensa, además de artículos de limpieza, ya que utilizamos mucho jabón de polvo para lavar la ropa, los trastes y demás", comentó.



Requiere pañales



Selene Moreno indicó que la donación de pañales para adulto, ya sean predoblados, de calzón, anatómico o de cualquier tipo, serán siempre una necesidad frecuente, pues es lo que más se usa.



En cuanto a las camas, enunció que varios colchones se encuentran en mal estado debido al largo tiempo que se les ha dado uso, por lo que pide apoyo a la sociedad para que las señoras puedan realmente descansar.



Aunque hay jóvenes que acuden y atienden a las residentes, hizo una invitación para quienes deseen acercarse a prestar un servicio, una práctica o quieran compartir un momento con las abuelitas.