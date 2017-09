Buscan familiares a Gissela González

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gissela se encuentra desaparecida. El jueves 14 de septiembre, visitó a su familia por la tarde y regresó a casa a las 8:00 de la noche; luego, pasó un rato con sus amigos a unas casas de distancia de la suya y se fue antes de la medianoche. Nadie supo qué sucedió con ella en las horas siguientes.



Fue a las 04:30 horas del viernes 15, que su madre recibió una llamada desde el celular de Gissela, pero al encontrarse dormida, no respondió; a las 05:00, la madre regresó la llamada, pero el teléfono de su hija ya estaba apagado.



Gissela Carolina González Valenzuela, de 20 años, desapareció hace nueve días en la colonia Girasoles Sur, en Hermosillo; sus características son tez morena clara y complexión delgada, cabello castaño oscuro, largo y ondulado; ojos café oscuro y tiene un tatuaje de búho y la palabra "Best" en la parte interna de la muñeca.



Su familia emprendió la búsqueda en todos los lugares posibles, empezando por su casa, para luego dirigirse a las comandancias de Policía, los hospitales y medicina legal; en la Unidad de Atención Temprana del Ministerio Público, abrieron el número único de caso SON/HER/PGE/2017/53358.



"Nosotros tratamos de mostrar fortaleza, para que la familia no se quiebre", dijo Miguel Ángel González, padre de Gissela, "necesitamos ayuda para poder encontrarla; somos muchos los que la queremos y la extrañamos; ella tiene dos niños, los miré un rato y el más grande me preguntó por ella… ‘¿y mi mamá?’, me dijo, le contesté que estaba trabajando".