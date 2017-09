Los recursos deben ser para la sociedad: Celaya

HERMOSILLO, Sonora()

Los partidos políticos no sólo están obligados a sacrificar sus ingresos de ley que les corresponden para apoyar a los damnificados de los terremotos, sino que es un valor ético y social de cualquiera que aspire a cualquier cargo público, declaróVíctor Hugo Celaya Celaya.



El ex dirigente del PRI en Sonoraseñaló que los recursos que asignaron a los partidos políticos, deben ser reasignados para la reconstrucción de los estados que quedaron devastados los sismos, ya que la sociedad reclama lo que es suyo.



"Porque los recursos son de la gente, son de nosotros y lo mínimo que pueden hacer es ser solidarios con esa tragedia y la sociedad está pidiendo que se reasigne lo que a los partidos la misma sociedad les dio, no los partidos le están haciendo un favor a la sociedad", aseveró.



No solamente los recursos del 2018 deben de ser reasignados en alguna proporción para cubrir la expectativa de reconstrucción que se está haciendo, agregó, sino también en los recursos que están en el servicio de 2017.



El sonorense explicó que todavía queda un presupuesto correspondiente a las prerrogativas de ingresos que se tienen calculados para el resto del año y que fueron autorizados, por lo que esos recursos también deberían de servir para el apoyo de los mexicanos.



"Los recursos son del pueblo y para el pueblo. En México, los políticos se deben a la sociedad y deben de estar a la altura de lo que la actual sociedad demanda, es lo menos que espera de ellos como entidades de interés publico y de representación que son", indicó.



Sonorenses solidarios



Celaya Celaya resaltó la solidaridad que han brindado los sonorenses ante la tragedia por la que México atraviesa y externó el orgullo que siente al ser sonorense.



"Yo la verdad es que estoy muy orgulloso de mis paisanos y de todo Sonora. También de los gobiernos que han decidido apoyar este siniestro y no solamente ha sido un esfuerzo de responsabilidad por parte de los sonorenses, sino también de las sociedades civiles y ciudadanas", enfatizó.



El ex presidente estatal del tricolor en Sonora destacó la importancia participación de los jóvenes en esta etapa de reconstrucción en las zonas afectadas y los calificó como una fuerza decidida, entregada y que debe ser aprovechada para la reconstrucción de la sociedad.