Recuperan más de 500 objetos robados en operativos en empeños

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Un total de 17 personas detenidas de manera precautoria y el aseguramiento de casi 500 artículos presuntamente robados, es el resultado de tres operativos realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en casas de empeño, informó Rodolfo Montes de Oca a través de un comunicado.



El fiscal general resaltó que estos cateos son posibles por la reforma efectuada en junio pasado al artículo 308 BIS-E del Código Penal de Sonora, indica el documento, que establece como delito de Robo Equiparado el hecho de que dependientes, colaboradores y propietarios no verifiquen la procedencia de los productos adquiridos.



COMPROBANTE EN MANO



Los encargados de los negocios que reciban productos canjeables por dinero deben identificar plenamente a los vendedores y comprobar la procedencia legítima de los artículos que reciban por medio de facturas, notas o cualquier comprobante fehaciente que demuestre que el objeto no es producto de una actividad ilícita, advirtió Montes de Oca.



De no hacerlo, explicó, los dependientes, colaboradores y propietarios podrían ser sancionados con un mes y hasta nueve años de prisión.



En los próximos días, aseguró, la Fiscalía publicará en su página las fotografías de los artículos asegurados en los cateos para que la ciudadanía pueda verificar si alguno le pertenece, y que al acreditarse como legítimo propietario pueda recuperarlos.