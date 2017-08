Solicitan con urgencia plaquetas para Carlos Eduardo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Carlos Eduardo Álvarez Gutiérrez, niño de 12 años de edad, requiere con urgencia al mayor número de donadores de plaquetas posible, pues actualmente se encuentra hospitalizado y en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).



Luego de varios diagnósticos donde los médicos descartaron enfermedades como la leucemia, se concluyó que Carlos Eduardo presenta un síndrome hemafagocítico, una enfermedad que ataca involuntariamente sus células sanas en la sangre.



“Estaba internado en Issste y no le encontraban qué era”, explicó Daritza Álvarez, hermana del menor, “primero dijeron que leucemia, luego anemia aplásica y ahora un síndrome hemafagocítico.



“Es una enfermedad autoinmune donde su médula sí producía defensas, pero al llegar al sistema circulatorio, se eliminaban. Todo se le complicó con una neumonía y fue cuando lo trasladaron al HIES a cuidados intensivos; necesita plaquetas pero ahorita ya le fallan los riñones y el hígado”, dijo.



Carlos Eduardo estuvo desde el 6 de julio en Issste e ingresó la madrugada del domingo pasado al Hospital Infantil al presentar hipoxia, que es una deficiencia en el oxígeno en la sangre, además de baja presión sanguínea.



“Mi hermano necesita plaquetas de cualquier tipo y en mucha cantidad porque no tiene; lo que se quiere es evitar una hemorragia, ya vinieron personas a donar pero no fueron aptas”, dijo Daritza.



Si usted puede donar plaquetas a Carlos Eduardo, él se encuentra hospitalizado en la cama 1 de la zona de aislamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos del HIES; para mayor información, comuníquese a los teléfonos (662) 349 1841 y al (662) 128 4829.