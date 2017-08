Crean estudiantes blanqueador dental

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tres jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) crearon un blanqueador dental a base de ingredientes naturales y orgánicos.



Melissa González, estudiante del séptimo semestre en la licenciatura de Administración, explicó que esta idea surgió al conocer un problema a nivel nacional que es el de la salud bucal.



"No se le da la atención o importancia que debería de tener, ya que los tratamientos de salud bucal son caros y no es algo que cualquier persona se lo puede pagar", comentó la joven.



Este producto llamado Sondent es para que las personas que no pueden costear algún tratamiento de blanqueamiento puedan conseguir los ingredientes y hacer su propio blanqueador, indicó, y en caso de ser necesario, poder generar alguna ganancia con él.



Los ingredientes utilizados por los jóvenes son carbón activado, el cual se consigue al quemar una tortilla de maíz, cáscara de plátano, bicarbonato de sodio, hojas de menta y aceite de coco.



La estudiante indicó que este proyecto nació dentro de las aulas para un proyecto de clase, por lo que buscaron estadísticas de salud y descubrieron que 9 de cada 10 personas tienen problemas de salud bucal.



Además de blanquear la dentadura, también evita el mal aliento y desinfecta dientes y encías, con efectos inmediatos.



Víctor González Molina, Karelia Valenzuela Martínez y Melissa González Salazar conforman el equipo y son quienes probaron el producto antes de ser presentado a sus compañeros y maestro.



"Este producto es para que las personas que, si no pueden ir con un doctor, a comprar una pasta o ir a un tratamiento, consigan los ingredientes en casa para hacer un polvo al cual al final se le agrega un poco de aceite de coco", comentó.



Explicó que el producto no es nocivo para la salud, por lo que en caso de ser ingerido accidentalmente no hay alguna consecuencia negativa.