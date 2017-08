Reportan vecinos falla en recolección

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin servicio de recolección de basura se quedaron ayer en la colonia La Matanza, lo cual generó molestias entre vecinos, quienes exigieron una solución al respecto.



"A mí me afecta la basura porque pues casi la ponen afuera de la casa", comentó doña María de los Ángeles Huez, vecina afectada, quien aseguró estar sorprendida ante la falla del servicio de recolección.



"El martes debió haber pasado y hasta ahorita (ayer) no han recogido nada y es que no es seguido que pase esto y pues se ve mucha basura porque el camión no pasa para el fondo del callejón, ojalá no deje de venir el servicio de recolección", afirmó Huez.



Otro de los vecinos que habló de el problema fue don Arturo Valle Valdez, quien mencionó que la colonia La Matanza es el único lugar del sector en donde no se había recogido la basura y que ya está empezando a ocasionar problemas de mal olor.



"Aquí en el barrio de La Matanza es la única colonia de las que se conoce por acá que no ha pasado la basura y supuestamente tenía que haber pasado ayer y sí es un problema porque apesta", aseguró.



El acumulamiento de basura tiene desesperados a los vecinos de la colonia La Matanza, motivo por el cual solicitaron a la autoridad recoger los desperdicios que están generando mal olor y plagas de moscas en el lugar.