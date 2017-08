Descartan problema por mal olor de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras reportes recibidos de residentes de colonias del Sur que se quejan del mal olor del agua potable, Agua de Hermosillo realizó una investigación y concluyó que la calidad del líquido no se ha visto alterada.



Vecinos de la colonia Las Minitas manifestaron ayer que aunque el agua sale cristalina optan por no consumirla ante el mal olor que emana, mismo problema que denunciaron el martes en Urbi Villa del Rey.



"No sabemos a qué se deba el aroma", comentó Mariana Ochoa, vecina de Las Minitas, quien aseguró que dicha situación se presenta desde hace una semana.



"El agua tiene un aroma muy extraño y tendrá como una semana, y con el agua así cómo dejas de bañarte, cómo dejas de lavar, no puedes obviamente, para consumo no porque yo sí usaba para hacer un caldo o algo, pero desde que salió con ese aroma prefiero hacer las cosas con agua purificada".



Alicia Cano Coronado mencionó que han llegado a confundir el olor con la peste del drenaje.



"El agua sale normal, cristalina, pero con un aroma extraño y es que el olor que tiene se confunde con el de drenaje y es un problema, o sea no la usamos para tomar, la usamos para el quehacer de la casa", afirmó.



Éricka Guzmán, también residente de Las Minitas, comentó que ella se había percatado de un raro olor al momento de lavar la ropa pero que nunca imaginó que se tratara del agua.



"Me dio una aroma feo, muy raro cuando estaba lavando y me olía las manos pero no sabía de qué era, y hasta ahora me di cuenta que era el agua de la llave porque me dio el olor".



HACEN ESTUDIOS



Agua de Hermosillo informó a través de un comunicado que realizaron un recorrido el martes en colonias del Sur de la ciudad para hacer pruebas físico-químicas y bacteriológicas en la zona donde hubo reportes y se descartó la alteración de la calidad del agua potable.



También informaron que el olor se debe a las aguas superficiales, las cuales presentan altas turbiedades que dificultan el proceso de potabilización.



"Durante la temporada de lluvias es normal que las aguas superficiales presentan altas turbiedades que dificultan el proceso de potabilización; en ocasiones se debe ajustar la dosificación de reactivos y lo que se hace es incrementar el uso de carbón activado para neutralizar el efecto de los aromas y sabores característicos de las aguas", señala el comunicado.