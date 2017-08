Se ven afectadas 20 rutas de recolección

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 20 rutas de recolección de basura en el Sur de la ciudad se vieron afectadas debido a que empleados de esa área no laboraron horas extras por órdenes sindicales, aseguró el director de Servicios Públicos Municipales.



Luis Fernando Pérez Pumarino comentó que para que el servicio de recolección se preste de manera total es necesario que los empleados trabajen horas extras, pero por órdenes del delegado sindical el pasado martes cumplieron solamente con su jornada.



"El delegado del sindicato informó al director de recolección que iban a trabajar hasta las 16:30 que es su horario habitual, pero que no trabajarían horas extras y quedaron rutas incompletas, fueron 20", mencionó.



El martes por la noche se cubrieron con dompes, pick ups y otras unidades diez de las 20 rutas faltantes, agregó, pero ayer por la mañana el servicio se prestó de manera normal.



Cada semana son aproximadamente mil 500 horas extras las que se pagan a los empleados para poder cubrir las 100 rutas que corresponden al servicio, recalcó Pérez Pumarino.



El director de Servicios Públicos afirmó desconocer las causas de que empleados no laboraran horas extras, pero que pudiera ser por la inconformidad de tres empleados de esta dirección que fueron dados de bajas por faltas.



El secretario general del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento, Salvador Díaz, aseguró que él no emitió ninguna orden para que los empleados dejaran inconclusas sus labores y que cumplirían con la jornada laboral.