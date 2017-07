Cuenta los días para regresar al aula

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entre gran alegría y muchas risas es como la pequeña Glenda Fabiola Rivera, de 11 años, espera su regreso a clases, pues está ansiosa de seguir aprendiendo lo que su maestra en la escuela primaria Octavio Paz le imparte durante sus clases.



Aunque Glenda y su familia atraviesan una mala situación económica, eso no desanima a la pequeña para seguir estudiando y seguir manteniendo su promedio de 9.6, el cual ha obtenido gracias ¿ a su dedicación a la escuela.



Glenda Fabiola ama estudiar, siendo su materia favorita matemáticas y aunque aún no sabe qué quiere ser de grande, sí tiene muy definida una cosa: Seguir estudiando para ayudar a su familia y las personas que lo necesiten.



"Pasé a sexto año de primaria y estoy en la escuela Octavio Paz, tengo un promedio de 9.6 y mi materia favorita es matemáticas y todavía no sé lo que quiero ser de grande, mi motivación es salir adelante por medio de mis estudios y ayudar a mi familia y a quienes lo necesiten", comentó.



A la pequeña Glenda no le gusta fallar en sus clases ni tareas, ya que tiene muy en claro que la escuela es su prioridad y por lo tanto cumple con sus trabajos para seguir manteniendo su buen promedio.



"Primero quiero terminar mi escuela y seguir sacando buenas calificaciones, lo que más me gusta de ir a la escuela es que aprendo muchas cosas, no me gusta fallar en mis tareas, me gusta mucho", comentó.



Glenda Fabiola, que vive en el Guayacán, desea tener a tiempo sus útiles escolares para este regreso a clases para seguir estudiando y poder cambiar un poquito la sociedad con buenas acciones.



Si deseas apoyar a Glenda con útiles escolares puedes traerlos a nuestras oficinas de Sufragio Efectivo y Mina No. 71 en la colonia Centro.